بالفيديو.. سقوط الصاروخ

2019/11/17 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وثقت كاميرات هواتف أضرار سقوط الصاروخ "المجهول" على إحدى الشركات الأهلية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد مساء اليوم الأحد.

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