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بالفيديو.. سقوط الصاروخ "المجهول" في الكرادة


بالفيديو.. سقوط الصاروخ
2019/11/17 | 21:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} وثقت كاميرات هواتف أضرار سقوط الصاروخ "المجهول" على إحدى الشركات الأهلية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد مساء اليوم الأحد.

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