أحمد صبحى منصور - فى ميدان الانحلال الخلقى .. ليس الشيخ الشعراوى وحده .. ولكن ..!

2019/11/17 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور مقدمة : مع خصومتى المعلنة للشيخ محمد متولى الشعرانى ــ فى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضى ــ ظللت أعانى صدمة مروعة كلما جاءتنى الأنباء عن شذوذه وإنحلاله الخلقى ،لذلك أجد عذرا للمصدومين من دراويشه وأتباعه وأنصاره ، وهم لا يزالون بالملايين .ونقول : فى ميدان الانحلال الخلقى ..ليس الشيخ الشعراوى وحده ..ولكن ..!أولا : شياطين الإنس أحقر البشر هم ( رجال الدين الأرضى ) واليهم ينتمى الشي......

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