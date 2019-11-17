بالفيديو.. ضابط في الشرطة الاتحادية يعتدي بالضرب والتهديد على طالبة في زيونة ببغداد

2019/11/17 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون قيام أحد ضباط الشرطة الاتحادية بالاعتداء على عدد من الطلاب والطالبات بمنطقة زيونة شرقي بغداد.وظهر الضابط في المقطع وهو يهاجم عدداً من الطلبة المتظاهرين، ويقوم بكسر جهاز موبايل إحدى الطالبات، مهددا إياها وزملائها بالاعتقال، بمعونة رجال الشرطة المتواجدين معه.يذكر أن منظمات حقوقية وثقت قيام […]

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