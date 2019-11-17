الاعلام الأمني يعلن اصابة مدني بسقوط صاروخ وسط بغداد

2019/11/17 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، اصابة مدني بسقوط صاروخ قرب احدى الشركات وسط العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان صحفي تلقت "العهد نيوز"

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