2019/11/17 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكتشف باحثون ظاهرة غريبة لدى أسماك القرش حيث تقوم بتقيأ معدتها لمدة قصيرة ثم تبتلعها مرة أخرى.

وأوضح الباحثون عن السبب لقيام أسماك القرش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظاهرة غريبة.. أسماك القرش تتخلص من معدتها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظاهرة غريبة.. أسماك القرش تتخلص من معدتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).