الاعلام الامني يكشف طبيعة تفجير بغداد

2019/11/17 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكدت خلية الاعلام الامني، وقوع تفجير في العاصمة بغداد.وذكرت الخلية في بيان، "سقوط صاروخ لم يعرف نوعه حتى الآن قرب احد الشركات في منطقة الكرادة ببغداد، ما أدى الى اصابة مدني بجروح، كمعلومات أولية عن الحادث.

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