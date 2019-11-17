اضراب عام في سوق طهران الكبير وأكثر من 75 مدينة إيرانية تجتاحها الاحتجاجات

2019/11/17 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان السبب الرئيس في سقوط الشاه رضا بهلوي سنة 1979 الصباح الجديد – القسم السياسي: طالت التظاهرات الحاشدة، التي انطلقت الجمعة الماضية في ايران جراء زيادة أسعار الوقود، سوق طهران الكبير بعد ان اعلن الاضراب فيه امس الأحد في تطور خطير يعني ان النظام الإيراني سيواجه مشكلة مستعصية، سيما وان القادة في النظام يعرفون اكثر ...

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