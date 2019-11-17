الخارجية الأميركية تساند ما ورد في خطبة المرجعية وتتوعد الفاسدين باتخاذ إجراءات ضدهم

2019/11/17 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إبعاد الاحزاب الفاسدة وانهاء الفساد والتوجه نحو اصلاحات حقيقة متابعة الصباح الجديد: أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأحد، مساندتها لما ذهب له المرجع الديني علي السيستاني في خطبة الجمعة الماضية من توجيهات، في حين شددت على ضرورة إبعاد الاحزاب الفاسدة وانهاء الفساد والتوجه نحو اصلاحات حقيقة.وفي حين هددت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، باتخاذ إجراءات ...

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