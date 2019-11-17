نوّاب: الكتل مضطرة لقبول تعديل 10 وزارات خوفاً من التظاهرات

2019/11/17 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدوا ضرورة الاطلاع على سير المرشحين وابعاد المحاصصة بغداد – وعد الشمري: أكد نواب، أمس الاحد، ان التعديل الحكومي سيطال نحو عشر وزارات، مشيرين إلى ان القوى السياسية ستكون مضطرة للتصويت عليه في مجلس النواب تحت ضغط الشارع وابعاد الخلافات جانباً، فيما تحدثوا عن اهمية استمرار القرارات الاصلاحية تلبية لمطالب المتظاهرين.وقال النائب عن تيار ...

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