خلية الإعلام الأمني: اصابة مدني بسقوط صاروخ في منطقة الكرادة ببغداد

2019/11/17 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد ،اصابة مدني بجروح ، اثر سقوط صاروخ في منطقة الكرادة في بغداد .

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