الاعلام الامني: اصابة مدني بجروح اثر سقوط صاروخ في منطقة الكرادة وسط بغداد

2019/11/17 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، عن اصابة مدني بجروح اثر سقوط صاروخ في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم سقوط صاروخ لم يعرف نوعه حتى الآن قرب احد الشركات في منطقة الكرادة ببغداد، ما أدى الى اصابة مدني بجروح، كمعلومات أولية عن الحادث وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

يشار الى ان صاروخين سقطا في نهر دجلة واخر بالقرب من الجسر المعلق.

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