كريستيانو يقود البرتغال الى نهائيات يورو ٢٠٢٠

2019/11/17 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغدبرس

حسم المنتخب البرتغالي بصورة رسمية ، اليوم الاحد ، تأهله لبطولةكأس الأمم الأوروبية "يورو ٢٠٢٠ "، بعد الفوز على لوكسمبرج بهدفين دون مقابل ، في الجولة الختامية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للبطولة.

افتتحت البرتغال التسجيل بواسطة برونو فيرنانديز في الدقيقة ٣٩، ثم ضاعف كريستيانو رونالدو النتيجة ، بتسجيله ثاني الأهداف بالدقيقة ٨٦ ، ليرفع رصيده من الأهداف مع منتخب بلاده إلى ٩٩ هدفا.

و بهذا الفوز، رفع منتخب البرتغال رصيده إلى ١٧ نقطة، ليتأهل إلى اليورو من المركز الثاني بالمجموعة الثانية، بجانب متصدر المجموعة المنتخب الأوكراني.

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