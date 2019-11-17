خرائط غوغل تظهر شللا تاما بشوارع طهران الرئيسة

2019/11/17 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت خدمة خرائط “غوغل”، عن حالة من الشلل التام، في حركة السيارات بالعاصمة الإيرانية طهران.

وأظهرت الخدمة الخاصة بحركة المرور، اغلاق جميع الطرق الرئيسة في العاصمة، إضافة الى الطرق المؤدية اليها من الجهة الغربية، في وقت تعطل فيه دوام المدارس وعدد من الأسواق في طهران، على خلفية التظاهرات الواسعة التي شملت اكثر من مئة مدينة إيرانية، نتيجة للغضب الشعبي من قرار الحكومة، برفع أسعار البنزين وتقنين توزيعه.

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