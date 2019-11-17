2019/11/17 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كر وفر لفتح المدخل الرئيس لقضاء الرفاعي بعد إغلاقه وحرق الإطارات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/17 | 21:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كر وفر لفتح المدخل الرئيس لقضاء الرفاعي بعد إغلاقه وحرق الإطارات) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كر وفر لفتح المدخل الرئيس لقضاء الرفاعي بعد إغلاقه وحرق الإطارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).