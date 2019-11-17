سقوط صاروخ قرب احدى الشركات في الكرادة ببغداد

2019/11/17 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الاحد، عن اصابة مدني بسقوط صاروخ قرب احدى الشركات في الكرادة وسط بغداد....

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