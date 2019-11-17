رونالدو يصعد بالبرتغال ليورو 2020

2019/11/17 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل منتخب البرتغال رسميًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بعد الفوز على لوكسمبرج بهدفين دون مقابل، اليوم الأحد، في الجولة الختامية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للبطولة.أحرز برونو فيرنانديز، لاعب وسط البرتغال، الهدف الأول بالدقيقة 39، وسجل كريستيانو رونالدو ثاني الأهداف بالدقيقة 86، ليرفع رصيده من الأهداف مع منتخب بلاده إلى 99 هدفًا.بهذا الفوز، رفع منتخب البرتغال رصيده إلى 17 نقطة، ليتأهل إلى اليورو من المركز الثاني بالمجموعة الثانية، بجانب متصدر المجموعة المنتخب الأوكراني.

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