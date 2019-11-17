عراقي يطلب من متظاهرين تحطيم سيارته لأنها “إيرانية”-شاهد بالفيديو

2019/11/17 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد في موقف طريف؛ طلب مواطن عراقي من متظاهرين أن يستمروا بالقفز على سيارته حتى لو تحطمت، قائلاً لهم: “لا أريدها لأنها إيرانية”.وظهرت السيارة وهي من نوع بيجو في مقطع فيديو محاطة بالمتظاهرين، فيما اعتلاها عدد منهم مرددين بصوت عالٍ: “إيرانية إيرانية” في إشارة للسيارة، التي قال صاحبها إنه لا يمانع حتى لو […]

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