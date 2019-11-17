رحيل الشخصية السياسية العراقية المخضرمة عدنان الباجة جي

2019/11/17 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق نعت وزارة شؤون الرئاسة في دولة #الإمارات_العربية المتحدة، اليوم الأحد 17 تشرين الثاني 2019، السياسي العراقي #عدنان_باجة_جي، الذي وافته المنية في إمارة أبو ظبي، عن عمر ناهز […]

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