هجوم صاروخي وسط بغداد وصفارات الإنذار تدوي

2019/11/17 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هجوم صاروخي في محيط المنطقة الخضراء - الصورة لوكالة سبوتنيك

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