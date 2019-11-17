الاعلام الأمني: سقوط صاروخ في منطقة الكرادة ببغداد

2019/11/17 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت خلية الاعلام الامني، توضيحا بشأن طبيعة التفجير الذي شهدته العاصمة بغداد.

وأشارت الخلية في بيان مقتضب، الى سقوط صاروخ لم يعرف نوعه حتى الآن، قرب احدى الشركات في منطقة الكرادة ببغداد، نتج عنه اصابة مدني بجروح، من دون ذكر المزيد من التفاصيل، مبينة انها ستنشر المزيد عن الحادث في وقت لاحق.

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