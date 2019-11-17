مشاريع خدمية متنوعة في ميسان

2019/11/17 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العمارة / سعد حسن

أطلقتْ محافظة ميسان مشاريع المرحلة الثانية من المنافع الاجتماعية لشركة (بتروجاينا) الصينية النفطية العاملة في حقل الحلفاية.



وقال مسؤول لجنة المنافع الاجتماعية في حقل الحلفاية محمد جاسم حبيب السوداني لـ”الصباح”: ان هناك اربعة مشاريع مدرجة ضمن المنافع الاجتماعية ستجرى المباشرة بها الاول يتضمن تبليط شوارع بطول خمسة كم في منطقة المعيل وتمت احالته لاحدى شركات المقاولة لتنفيذه، والثاني مشروع المحطة 45 (كي في) التحويلية الثانوية الحديثة، إذ تمت احالتها بالتعاقد مع وزارة الصناعة والمعادن لغرض تجهيزها ونصبها للإسهام باستقرار الطاقة الكهربائية المجهزة لقضاء الكحلاء وناحية بني هاشم.

واضاف ان هناك مشروعين احدهما في ناحية بني هاشم وهو في طور الاحالة ويتضمن تأهيل الشبكة الكهربائية لخمس قرى في الناحية وكذلك مشروع ثان في قضاء الكحلاء لتاهيل الشبكة الكهربائية في القضاء، اضافة الى تسع قرى في مشارف القضاء وسيتم تنفيذ مشروعين احدهما انارة قضاء الكحلاء بالطاقة الكهربائية، وكذلك تاهيل مشروع الكهرباء في المنطقة التي تعمل

بها الشركة الصينية. واوضح السوداني ان هناك مشاريع اضافية مقترحة ضمن المنافع الاجتماعية تتضمن ايصال الماء الصالح للشرب لمنطقة المعيل المحاذية لحقل الحلفاية وكذلك نصب مجسرات للمشاة وتبليط طرق بطول (40) كم في منطقة العقد والكحلاء وبني هاشم ونصب مجسر للمشاة داخل قضاء الكحلاء والعديد من المشاريع الخدمية.

يذكر ان مشاريع المرحلة الاولى للمنافع الاجتماعية في مناطق العقد النفطي لشركة (بتروجاينا) النفطية في قضاء الكحلاء وناحية بني هاشم تضمنت انشاء مدرستين ومستوصف نموذجي في منطقة المعيل وانشاء 12كم من شبكة الماء الصالح للشرب في ناحية بني هاشم وشبكة في قرية البتول ومسقف سوق الكحلاء العصري وتجهيز مستشفى الكحلاء بالاجهزة الطبية الحديثة.

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