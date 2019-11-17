مجلس الوزراء يناقش برنامج

2019/11/17 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ناقش مجلس الوزراء السوري بشكل موسع الوضع المعيشي في ظل المتغيرات اليومية على الواقع الاقتصادي وتقلبات سعر الصرف وأثره في الأسواق مع استمرار

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