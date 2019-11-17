دلور ميقري - ليلى والذئاب: الفصل الثالث عشر/ 1

2019/11/17 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري مأخوذةً على غرّة بالخطيب الجديد، ابن زعيم الحي، وجدت نازو نفسها في موقف لا تُحسد عليه.لما أخذت الأم رأيها، لم تتردد في الرفض بقوة وتصميم: " لن أتزوجه ولو لم يبقَ رجلٌ آخر في الدنيا! ".كانت ليلو قد قدمت تواً إلى صالة الخياطة، المقفرة إلا من الابنة على ساعة الغداء، وهيَ محمّلة بعبء المهمة الصعبة، التي أوكلها إليها عليكي آغا الصغير.هذا، كان قد شدد على امرأته بتنبيه ابنتهما إلى ضرورة التفكير ملياً ......

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