إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لتفريقهم في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار

2019/11/17 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

افاد شهود عيان، اليوم الاحد، بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لتفريقهم في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار.

وقال الشهود لـ"الغد برس"، انه "تم اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لتفريقهم في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار".

يشار الى ان المتظاهرين قاموا بقطع الطرق الرئيسية والفرعية بهتافات (جي نتظاهر يومية كالو عنا ارهابية)، مطالبين بإخراج المعتقل حسين الزعيم.

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