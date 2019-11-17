طلبة البصرة يهتفون ضد زعيم التيار الصدري “شلع قلع والكالها وياهم”-شاهد بالفيديو

2019/11/17 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-البصرة يبدو أن شعار “شلع قلع” الذي رفعه ونادى به زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد ارتد عليه، فقد كان هذا الشعار حاضرا اليوم في تظاهرات طلبة البصرة، مع إضافة جديدة وهي “والكالها وياهم”، في إشارة إلى الذي قال هذا الشعار وأطلقه.وظهر عشرات الطلبة في جامعة البصرة في مقاطع فيديو وهم […]

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