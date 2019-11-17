محتجون ينقضون على

2019/11/17 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من المتظاهرين في ساحة التحرير وهم ينهالون بالضرب على شخص، قال الناشطون إنه القيادي في عصائب أهل الحق مشتاق طالب.

وكانت مواقع إلكترونية قد نشرت قبل أيام قائمة بأسماء "القناصة الذين قتلوا المتظاهرين العزل في العراق"، وقد ورد اسم مشتاق طالب فيها.

و"عصائب أهل الحق" التي تعمل تحت إشراف مباشر من قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، متهمة بالمشاركة في استخدام الرصاص الحي في قمع المحتجين على الفساد والتدخل الإيراني في الشؤون العراقية.

وقتل أكثر من 300 متظاهر وأصيب آلاف آخرين جراء استخدام الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع، منذ انطلاق الاحتجاجات في الأول من أكتوبر الماضي.





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