قانون الانتخابات الجديد يفتح أبواب العملية السياسية للشباب

2019/11/17 | 22:12

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بغداد / الصباح

كشفَ مكتب رئيس الوزراء عن أن مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي أرسلته الحكومة الى مجلس النواب يتضمن مزايا عدة، ويلبي المطالب التي تدعو إلى استقلالية المفوضية وتعديل النظام الانتخابي من خلال اعتماد آليات محددة تتيح تشكيل المفوضيات وانتداب أعضائها من أطراف مهنية متعددة.



ووفق نص القانون الجديد الذي اطلعت عليه "الصباح" فإنه سيتم تقليص مقاعد مجلس النواب إلى 251، كما أن القانون سيفتح أبواب العملية السياسية للشباب من خلال خفض سن الترشح لعضوية مجلس النواب إلى 25 عاماً، ويمنع القانون الجديد كبار المسؤولين في الحكومة من الترشح للمجلس.



وقالت المتحدثة الرسمية للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء الدكتورة عاصفة موسى في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع": إن "القانون الجديد يضمن استقلالية المفوضية من المحاصصة السياسية من خلال اعتماد آليات محددة تتيح تشكيل المفوضيات وانتداب أعضائها من أطراف مهنية متعددة".



وأوضحت الدكتورة موسى انه "وفي ضوء القانون الجديد سيتم تقليص مقاعد مجلس النواب إلى 251، وفسح المجال للشباب بالترشح من خلال خفض سن الترشح إلى 25 عاماً".



وبينت ان "القانون الجديد يمنع كبار المسؤولين في الحكومة إلى مدير عام من الترشح لمجلس النواب، إلا بعد ترك المنصب بمدة لا تقل عن سنتين، كما يُمنع الفائز من التحول من مجلس النواب لشغل منصب وزير أو بدرجة وزير".

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