مصفى كربلاء يسهم بتوفير 9 ملايين لتر من البنزين يومياً

2019/11/17 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / طارق الاعرجي

تعكفُ وزارة النفط على اختيار عدد من الشركات العالمية الاستثمارية المتخصصة من اجل بناء خمسة مصاف في المحافظات، بينما اكدت ان انجاز مصفى كربلاء الممول من وزارة النفط سيوفر حال انجازه تسعة ملايين لتر يوميا من مادة البنزين اضافة الى المشتقات الاخرى.



وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية الدكتور حامد الزوبعي في حديث خاص لـ"الصباح": ان وزارته لديها خطة لبناء خمسة مصاف في عموم البلاد عن طريق الاستثمار وبطاقات تكريرية مختلفة، منوها بأن وزارته حاليا تعمل على تأهيل الشركات المتنافسة لبناء هذه المصافي.



واضاف ان عمليات التأهيل اي الاختيار تأتي لمعرفة قدرات الشركة التي ترغب بالاستثمار من الجانب المالي، لاسيما ان عمليات بناء المصفى تتطلب غطاء ماليا يصل الى ثلاثة مليارات دولار اضافة الى ضمان التزام الشركات المتقدمة بالمدد الزمنية المحددة والانجاز اضافة الى الامكانات الفنية لتلك الشركات.

وذكر الزوبعي ان المصافي التي ستحال على الاستثمار هي كركوك بطاقة 70 الف برميل يوميا، وواسط بطاقة 140 الف برميل يوميا، والناصرية بطاقة 140 الف برميل، والبصرة بطاقة 140 الف برميل، والفاو بطاقة 300 الف برميل يوميا.



وكشف عن أن وزارته حاليا تقوم بتمويل مصفى كربلاء الذي بلغت نسب انجازه 78 بالمئة، موضحا ان مصفى كربلاء في حال انجازه سيسهم بتوفير ما يقارب تسعة ملايين لتر يوميا من مادة البنزين عالي الجودة اضافة الى توفير مختلف المشتقات النفطية.

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