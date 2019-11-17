سليم الجبوري يتحدث لـ

2019/11/17 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، اليوم الاحد، ان الاحزاب السياسية لم تحسب ان ثورة الشعب قادمة.

وقال الجبوري في حديث متلفز لقناة

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