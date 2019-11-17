اختراع جديد.. وداعا لنسيان الطفل في السيارة

2019/11/17 | 22:13

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طور علماء في كندا اختراعا يثير تحذيرات عند ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة وحدهم في السيارة، وفق ما ذكر موقع "سي إن إن"

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