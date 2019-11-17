تعديل وزاري مرتقب في العراق «بعيد» عن الكتل السياسية.. هذه هي الوزارات المشمولة

2019/11/17 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية، #سعد_الحديثي، اليوم الأحد، أن التعديل الوزاري الذي سيقوم به رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، سيشمل وزارات خدمية واقتصادية.وقال الحديثي بحسب قناة […]

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