2019/11/17 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جون_نسطة نايف بلوز، الرجل الذي واظبت على صداقته على مدى خمسة وثلاثين عاماً، وأدمنت معاشرته اللصيقة سنوات طوالا، ولم يكن هذا علي أمراً سهلاً وحلواً، على حلاوته ومتعته وفائدته لأن الرجل كان نقاداً لاذعاً، رغم مودته لأصدقائه ومعاشريه، متطلباً ممن حوله قدراً أعلى فأعلى من الثقافة والاطلاع والمعرفة والدراسة والمواظبة على طلب العلم ومعرفة العالم.وهذا السعي نحو الكمال كان يتطلبه من نفسه أيضاً ، جالداً ومؤنبا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جون نسطة - نايف بلوز المفكر والفيلسوف والسياسي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#جون نسطة - نايف بلوز المفكر والفيلسوف والسياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).