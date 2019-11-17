مصدر طبي: سقوط اول متظاهر جريح في الرفاعي نتيجة إصابته بالرصاص الحي

2019/11/17 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر طبي، اليوم الاحد، بسقوط اول متظاهر جريح في الرفاعي نتيجة إصابته بالرصاص الحي .

وقال المصدر لـ"الغد برس"، انه "سقط اول متظاهر جريح في الرفاعي نتيجة إصابته بالرصاص الحي".

واضاف ان "الإصابة في منطقة البطن وتم نقله إلى مستشفى الرفاعي العام لتلقي العلاج اللازم".

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