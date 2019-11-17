2019/11/17 | 22:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة الداخلية العراقية، الاحد، عن تدمير 7 أوكار ونفق و11 عبوة ناسفة في كركوك.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير 7 أوكار ونفق و11 عبوة ناسفة لـ"داعش" في كركوك
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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