الكربولي يهاجم عبد المهدي: (فظيع) يعمل على إقالة وزرائه ولا يشمل نفسه!

2019/11/17 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

هاجم عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد الكربولي، اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، واصفاً إياه بالأناني والمتمسك بالمنصب.

وذكر الكربولي في تغريدة تابعتها "الغد برس"، أنه "من أفظع أشكال الأنانية والتمسك بالمنصب..



رئيس الوزراء يعمل على إقالة عشرة من وزراء حكومته، ويستثني نفسه من ذلك!".

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