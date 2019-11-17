بعد عام بلا وظيفة.. مورينيو يحدد

2019/11/17 | 22:45

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بعد نحو عام من دون وظيفة، يفكر المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو في خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع توتنهام هوتسبير،

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