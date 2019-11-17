الخارجية العراقية تنعى رحيل الدبلوماسي

2019/11/17 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

نعت وزارة الخارجية ، مساء اليوم الاحد، رحيل السياسيّ، والدبلوماسيّ العراقي عدنان الباججي.

وذكر بيان للوزارة تلقت "العهد نيوز" نسخة منه " ننعى رحيل

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