2019/11/17 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد الغد برس:

نعت الخارجية العراقية، مساء اليوم الأحد، رحيل السياسي والدبلوماسي عدنان الباجه جي، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بأن ينوب عنه في مراسم التشييع في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وذكر بيان للخارجية تلقت "الغد برس" نسخة منه، " تنعى وزارة الخارجية رحيل السياسيّ، والدبلوماسيّ الأستاذ عدنان الباججي الذي كان علامة بارزة في مسيرة الحياة السياسية في العراق، وتسنم مسؤوليات عدة؛ وبرحيله فقد العراق أحد القامات المهمة في تاريخه".

وأضاف البيان "وجّه رئيس الوزراء بأن ينوب عنه وزير الخارجية محمد علي الحكيم في حضور مراسم التشييع، والدفن، والعزاء في أبو ظبي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ينعى عدنان الباجه جي.. ووزير الخارجية سيشارك في مراسم الدفن والتعزية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ينعى عدنان الباجه جي.. ووزير الخارجية سيشارك في مراسم الدفن والتعزية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).