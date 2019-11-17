ارتفاع أعداد المصابين في الرفاعي إلى 6 متظاهرين واعتقال العشرات

2019/11/17 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر طبي، اليوم الاحد، بارتفاع أعداد المصابين في الرفاعي إلى 6 متظاهرين واعتقال العشرات.

وقال المصدر لـ"الغد برس؛، ان "أعداد المصابين في الرفاعي، ارتفع إلى 6 متظاهرين، فضلا عن اعتقال العشرات منهم".

واضاف ان "القضاء منذ قرابة الساعة يشهد إطلاق نار كثيف في مناطق تقاطع ملعب الرفاعي".

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