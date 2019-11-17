إجراءات أمريكية عقابية ضد شخصيات عراقية «متورطة» بهذا الأمر..

2019/11/17 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق هددت #الولايات_المتحدة_الأميركية، اليوم الأحد، باتخاذ إجراءات قانونية ضد شخصيات متورطة بالفساد وسرقة أموال الشعب العراقي، مؤكدة أن تغيير #الدستور شأن عراقي خاص.وقال وكيل وزير الخارجية الأميركي […]

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