2019/11/17 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدمير 7 أوكار و11 عبوة ناسفة في حدود كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/17 | 23:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

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