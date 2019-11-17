نقابة المحامين تستنكر اختطاف محامين مؤيدين للتظاهرات و تطالب الأجهزة الأمنية بالكشف عن مصيرهم

2019/11/17 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد استنكرت نقابة المحامين العراقيين جرائم الخطف التي تعرض عدة محامين بسبب مشاركتهم أو دعمهم للتظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد.واعتبر نقيب المحامين ضياء السعدي أن اختطاف المحامين من الجرائم الخطيرة التي تخلق أجواءً من الرعب والتخويف بين صفوف المحامين المتظاهرين السلميين، وتؤدي أيضا الى هز المجتمع العراقي، على حد قوله.وطالب السعدي في […]

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