برشلونة كان يرغب في التعاقد مع تيري هنري كبديل لفالفيردي

2019/11/17 | 23:15

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خطط برشلونة للتوقيع مع تييري هنري، مهاجم الفريق بين 2007 و2010 لقيادة البارسا الموسم الماضي بحال رفض إيرنيستو فالفيردي

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