مناورة سعودية صينية مشتركة في البحر الأحمر

2019/11/17 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت السعودية، اليوم الأحد، انطلاق مناورة بحرية مع الصين، في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي، في جدة (غرب)، الواقعة على البحر الأحمر.

وأفادت

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