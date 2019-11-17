قائد الشرطة الاتحادية يوجه بفتح مجلس تحقيقي فوري بشأن اعتداء احد الضباط على طالبة في منطقة زيونة ببغداد

2019/11/17 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط اليوم الأحد، بفتح مجلس تحقيقي فوري بشأن القضية التي اثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الاعتداء من قبل احد الضابط في الشرطة الاتحادية على طالبة في منطقة زيونة ببغداد.

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