رئيس الوزراء يوجه وزير الخارجية بان ينوب عنه في حضور مراسم تشييع الباجه جي بأبو ظبي

2019/11/17 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت وزارة الخارجية اليوم الأحد، رحيل السياسي والدبلوماسي عدنان الباجه جي الذي قالت انه كان علامة بارزة في مسيرة الحياة السياسية في العراق، وتسنم مسؤوليات عدة.

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