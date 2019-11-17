تحذيرات من عمليات قرصنة تستهدف الهواتف عبر تطبيق “واتساب”

2019/11/17 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد حذر خبراء تقنيون من عمليات قرصنة إلكترونية عن طريق قيام قراصنة بإرسال ملفات بصيغة “إم بي 4” إلى مستخدمي تطبيق واتساب، مما يمكنهم من الوصول إلى مكالمات الشخص المستهدف ويتيح لهم التصنت عليها، وتخميل برامج ضارة على هاتفه الشخصي.ونبه الخبراء مستخدمي هذا التطبيق بعدم فتح الروابط التي ترسل إليهم من أرقام مجهولة، […]

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