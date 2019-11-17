بعد سقوط صاروخ.. جمعية تطالب الحكومة بالكشف عن الجهة التي استهدفت شركة اعلامية في بغداد

2019/11/17 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالبت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، اليوم الاحد، بالكشف عن الجهة التي استهدفت شركة اعلامية، بعد سقوط صاروخ على بنايتها.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تعرضت شركة اعلامية تستضيف مكاتب فضائيات عربية واجنبية بالكرادة وسط بغداد لاستهداف صاروخي مساء اليوم الاحد".

واضافت ان مراسل التلفزيون العربي الزميل طارق ماهر ذكر في تصريح، ان "مكتب التلفزيون العربي تعرض مساء اليوم لهجوم صاروخي استهدف المبنى الذي يضم عدة مكتاب اعلامية ادى لاصابة مهندس بث بجروح عديدة، كما خلف اضرار مادية جسيمة، مضيفا "ان القوات الامنية ذكرت ان الصاروخ من نوع كاتيوشا واطلق من العاصمة بغداد وسيتم تحديد المنطقة التي اطلق منها بعد اكمال التحقيقات".

واكدت الجمعية ان "الاستهدافات المتواصلة لوسائل الاعلام يمثل احد اخطر الانتهاكات التي شهدها العراق منذ اندلاع الاحتجاجات في تشرين الاول، والتي تسعى الى تكميم الافواه واغلاق الفضاء بوجه وسائل الاعلام".

وطالبت الجمعية الحكومة "بالكشف عن الجهة التي استهدفت الشركة، وتعتبر عدم الكشف عن ذلك هو تواصل لتسويف التحقيقات والتستر على الجهات التي تستهدف الصحفيين ووسائل الاعلام".

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