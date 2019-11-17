2019/11/17 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هاتف_بشبوش حال العرب والمسلمين (8) ...الموعظة البشعة في أحد الحروب الإنكشارية التركية ضد الروس ، جاع المسلمون بعد خسارتهم في الحرب فقرروا بعد إجتماع أن يأكلوا النساء جميعهن لعدم الحاجة لهن في الحرب ومآثرها .لكن شيخاً مؤمنا وواعضا أشارعليهم أن يتحلوا بالصبر ويرحموا نساءهم فيأكلوهن لحمة بعد لحمة دون قتلهن وذلك بأن يقطعوا ردفهن الأيسر في بداية الأمر لكثرة مافي العجيزة من لحمٍ طري فيأكلوا منه .وإذا لم يك......

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