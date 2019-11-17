بعد جسري السنك والجمهورية.. المتظاهرون يستعيدون السيطرة على ‎جسر الاحرار (فيديو)

2019/11/17 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تمكن المتظاهرون، اليوم الاحد، من استعادة السيطرة على ‎جسر الاحرار، بعد سيطرتهم على جسري السنك والجمهورية.

ويعد جسر الاحرار ثالث أهم الجسور مؤدية الى قلب المنطقة الخضراء.

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